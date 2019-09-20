РИАМО - 20 сен. Центр содействия строительству проведет прямой эфир на тему «Хотите получить разрешение на строительство? Обратитесь к ГПЗУ!» 1 октября в 16:00, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В Instagram-аккаунте министерства жилищной политики @minzhilmo состоится прямой эфир на тему «Хотите получить разрешение на строительство? Обратитесь к ГПЗУ!». Спикерами выступят сотрудники Центра содействия строительству при правительстве Московской области», — говорится в сообщении.

К участию приглашают проектировщиков, застройщиков, технических заказчиков, администрации городских округов и всех, кто планирует строительство и кому интересна эта тема.

«Эфиры проводятся для всех, кто планирует строить объекты в Подмосковье. 1 октября будет по счету шестой эфир», − отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Центр содействия строительству был создан в 2017 году. Это первый проектный офис на территории Российской Федерации, единая площадка, на которой работают сотрудники 12 органов исполнительной власти и 11 организаций.