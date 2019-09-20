РИАМО - 20 сен. На территории Московской области в четырех округах в пятницу состоялись торжественные открытия четырех новых супермаркетов, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

«С открытием новых магазинов для жителей Подмосковья создано более 50 дополнительных рабочих мест», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В частности, в городском округе Рузский по адресу: Тучково, улица Партизан, дом 15/2, открылся «ВкусВилл», в городском округе Богородский в СНТ «Чайка» - «Пятерочка», в Подольске по адресу: Климовск, дом 10, – «Магнит Косметик», в Одинцовском округе по адресу: Голицыно, шоссе Можайское, дом 158, – «Магнит у дома».

«Открытие магазинов в Подмосковье – это не только дополнительные инвестиции и налоги в бюджет региона, а также дополнительные рабочие места для жителей, новые точки сбыта продукции для местных производителей и возможность сэкономить время, приобретая все необходимое в шаговой доступности», - отметил министр.