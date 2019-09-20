РИАМО - 20 сен. CNN второй год подряд включил столицу России в десятку мест на планете для осенних путешествий, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Туристам советуют приехать в музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», где приятно гулять по золотым аллеям, узнавать историю создания бывших царских резиденций. Да, это чудесные места», - написал Собянин в своем аккаунте в «ВКонтакте».

Москва входит в двадцатку самых посещаемых городов Европы. В 2018 году столицу посетили 23,5 миллиона туристов, из них 5,5 миллиона — зарубежные гости.

Также вклад туризма в бюджетную систему Москвы за прошлый год составил 118 миллиардов рублей. Все денежные средства, которые в городе вложили для создания инфраструктуры, уже окупились. И дальше доходы от туризма идут на городскую инфраструктуру, которая востребована москвичами.