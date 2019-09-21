РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 сен. Участники областной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» в субботу посадят две аллеи в поселке Нахабино Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Липовую и кленовую аллеи высадят возле Памятника павшим нахабинцам в Великой Отечественной войне и вдоль пешеходной зоны по улице Институтской в поселке Нахабино», – говорится в сообщении.

Через несколько лет деревья закроют памятный мемориал от дороги и от машин. Высаженные деревья по улице Институтской придадут центральной части Нахабина красивый, зеленый облик.

Всего в рамках акции «Наш Лес. Посади свое дерево» в городском округе Красногорск высадят почти 12 тысяч деревьев.

Центральной площадкой станет территория 1,8 гектара вблизи микрорайона «Изумрудные холмы» с GPS-координатами: 55.843261, 37.277197. Доехать до места посадки деревьев можно будет на бесплатном автобусе в 10:00 от здания администрации муниципалитета (улица Ленина, дом 4) или в 20:30 от школы №18 в Изумрудных холмах (бульвар Космонавтов, дом 9).