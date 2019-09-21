РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 сен. День здорового образа жизни (ЗОЖ) проведут на территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики в субботу, сообщается на странице фабрики в соцсети «ВКонтакте».

Начало мероприятия в 15:00.

«Двадцать первого сентября День ЗОЖ на Фабрике! Мы за спортивный, здоровый и активный образ жизни! Участие совершенно бесплатное. Приходите всей семьей. В эту субботу вас ждут три часа преображения своего тела и ума. А именно, с 15:00 пройдет лекция по правильному питанию от одного из лучших сертифицированных инструкторов в области правильного питания, затем мастер-класс по Зумбе от нашего любимого танцевального клуба «М-данс», – говорится в сообщении.

С 16:10 начнется функциональная тренировка с элементами Тай-бо (фитнес-программа, основанная на сочетании элементов из боевых искусств, классической аэробики и танцевальных движений). А в 16:50 жители Балашихи могут освоить гимнастические практики Цигун (систему дыхательных и двигательных упражнений), а также йогу и упражнения для спины.

Для всех участников состоится розыгрыш призов.

Мероприятие пройдет в помещении спортивно-развлекательного центра «Эквилибр», вход через арт-двор «Квадрат» по адресу: Балашиха, улица Советская, дом 36.

Балашихинская хлопкопрядильная фабрика была основана в 1830 году князем Иваном Трубецким. Вокруг нее был построен поселок с казармами для рабочих, с которого началась история города. Сегодня фабрика является объектом культурного наследия.

Новое общественное пространство «Квадрат» для проведения культурного досуга открылось на территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики 26 июля текущего года. Для посетителей устраивают концерты, спектакли, фестивали, пикники и другие мероприятия.