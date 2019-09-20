РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 сен. Симфоцирк, цирковые номера под классическую музыку в исполнении симфонического оркестра, представили в подмосковном Красногорске в год столетия музея-усадьбы «Архангельское», передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

На арене шапито выступили артисты Большого московского цирка под руководством братьев Запашных под аккомпанемент Московского государственного симфонического оркестра. Ведущими представления стали министр культуры Московской области Нармин Ширалиева и актер театра и кино Эвклид Кюрдзидис.

«Это абсолютная премьера. Надеемся, что таким образом мы запустим новый жанр – симфоцирк. Мне было важно рассказать зрителям об усадьбе «Архангельское», чтобы было понятно, почему мы выбрали такой жанр. Здесь всегда фантазировали, всегда выступали на территории искусств новой дорогой», - подчеркнула Ширалиева.

Проект реализуется при поддержке правительства Московской области, министерства культуры Московской области, правительства Москвы и администрации городского округа Красногорск.

Шатер цирка шапито установили неподалеку от Театра Гонзаги на территории, ранее относившейся к усадьбе «Архангельское».

«Этот музыкальный спектакль мы посвящаем Юсуповым и на его страницах будем вспоминать об этой удивительной семье», - отметила Ширалиева.

Представления можно будет также посмотреть 21 и 22 сентября в 17:00.