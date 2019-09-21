РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 сен. Жители подмосковного Красногорска в субботу смогут проверить состояние своего здоровья, в этот день в лечебных учреждениях округа пройдет Единый день диспансеризации, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«Двадцать первого сентября во всех государственных лечебно-профилактических учреждениях городского округа Красногорск пройдет Единый день диспансеризации. Все желающие смогут пройти профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований», – говорится в сообщении.

При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

По данным Минздрава Подмосковья, в горокруге с начала года диспансеризацию и профосмотры прошли около 40 тысяч человек.