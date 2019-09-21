РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 сен. Оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин» представят в субботу на широкоформатном экране в детской школе искусств №1 имени Г.В. Свиридова в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Показ пройдет в рамках реализации проекта «Цифровая культуры в музыкальном образовании». На просмотр приглашены ученики детской школы искусств, их родители и все жители Балашихи. Выбор оперы связан с юбилеем поэта и писателя Александра Пушкина в 2019 году и предстоящим юбилеем Петра Чайковского в 2020 году.

«Одна из лучших постановок оперы – спектакль Юрия Темирканова в Театре оперы и балета имени Кирова (Мариинском) 1984 года с участием Сергея Лейферкуса, Юрия Марусина и Татьяны Новиковой. Проект возник в рамках Национального проекта «Культура» и получил субсидию министерства культуры России. Это уже пятое мероприятие, и подобные просмотры получают самые высокие оценки от зрителей», – говорится в сообщении.

Ранее состоялся показ видеоверсии оперы «Иоланта», также была представлена музыкально-театрализованная постановка «Гоголь и музыкальный театр», посвященная юбилею писателя.

«В новом сезоне планируются просмотры опер Фомина, Соколовского, Пашкевича, «Мавра» Стравинского, встреча со студентами кафедры музыкальной режиссуры ГИТИСа», – заключается в материале.