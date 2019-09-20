РИАМО - 20 сен. В Северном полушарии, в том числе в Московском регионе, астрономическая осень наступит в день равноденствия, 23 сентября, с этого момента продолжительность светового дня начнет стремительно уменьшаться, сообщается на сайте Московского планетария.

«В 10:50 23 сентября дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. В Северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, в Южном — весна. В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть день равен ночи», — говорится в сообщении.

Продолжительность светового дня в Московском регионе начнет стремительно уменьшаться. И если 23 сентября она будет равняться 12 часам, то 21 декабря — всего 7 часам.

«Период осеннего равноденствия в природе связан со сбором зерен и семян, которые, пройдя суровую зиму, вновь возродятся весной. Поэтому праздники, близкие к осеннему равноденствию, у разных народов всегда связывались со сбором урожая, подведением итогов и подготовкой к зиме», - отмечается в материале.

Этот день важен для столичного планетария не только из-за равноденствия — 23 сентября 1928 года началось его строительство, был заложен первый камень в фундамент.