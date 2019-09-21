РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 сен. В субботу в подмосковных Люберцах пройдет акция «Сделаем! 2019», приуроченная к Всемирному дню чистоты.

С 11:00 до 13:00 все желающие смогут принять участие в уборке от мусора берега реки Пехорка в Томилинском парке сказок и территории парка Лапса.

В уборке примет участие региональный оператор «Эколайн-Воскресенск», с его помощью будет вывезен мусор, а вторсырье отправится на переработку.

Уборка пройдет с раздельным сбором отходов: стекло, металл и пластиковые бутылки отвезут на переработку. Участникам акции выдадут мешки и перчатки.

После уборки желающие смогут вместе выпить чай, поиграть в активные игры, спеть песни под гитару. С собой нужно брать теплую непромокаемую одежду, удобную закрытую обувь, термос с чаем или бутылку с водой, бутерброды, сладости, чтобы угостить других.

Акцию организуют добровольцы в рамках Всемирного дня чистоты.

«Сделаем!» в России – это гражданский проект, цель которого – объединить общество, власть, СМИ и бизнес в одну команду для очистки страны от мусора и сохранения устойчивой чистоты. В один день, 21 сентября, уборка пройдет в 150 странах, в том числе и России. Глобальная уборка – первый шаг, который привлечет внимание к проблеме мусора и станет началом пути по ее системному решению.

Жители со всеми вопросами могут обращаться к ответственным представителям гражданского проекта «Сделаем! 2019»: 8(925)822-13-28 – Анна Ложкина, 8(916)816-58-97 – Ольга Соловьева.