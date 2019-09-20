РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 сен. Команда «Пехорка» из Балашихи стала одной из лучших по итогам четвертой интеллектуальной игры «РосКвиз», проводимой в муниципалитетах Подмосковья, сообщил «РИАМО в Балашихе» пресс-секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владислав Момат.

В очередной игре, которая состоялась в пятницу в Балашихе в Общественно-политическом центре микрорайона Железнодорожный, приняли участие пять команд Реутова, Балашихи и Мытищ. Старт игре дал депутат Госдумы России, председатель регионального Совета сторонников Московского областного регионального отделения Партии «Единая Россия» Максим Сураев.

«Вам через несколько лет двигаться, развиваться, идти вперед. Кто-то пойдет в политику, кто-то в науку или производство. Благодаря вашим стараниям будет процветать наша Московская область.», - сказал Сураев.

Он пожелал участникам игры удачи и победы самому умному и сильному.

В результате, бесспорную победу с рекордным количеством балов - 34,5 одержала команда «Пехорка» из Балашихи.

Интеллектуально-развлекательная игра «РосКвиз» состояла из пяти тематических раундов, которые включали вопросы разной степени сложности и были связаны с политикой, историей, культурой и географией. Участникам нужно было ответить на 20 вопросов, на каждый из которых отводилось всего 30 секунд.

Решающим стал последний раунд «Русская рулетка». Здесь свое преимущество и подтвердила команда хозяев, первыми назвав фамилию известного российского политика Евгения Примакова.

Капитан команды «Пехорка», член местного Политсовета «Единой России» Андрей Коровушкин рассказал, что вопрос про Евгения Примакова был очень интересным.

«Была подсказка про его известный разворот над Атлантикой. Мы сразу написали ответ. Наверное, это и сыграло ключевую роль в нашей победе»,- пояснил Коровушкин.

Победители и призеры получили ценные подарки: дипломы, специальное издание книги про заповедное Подмосковье и пауэрбанки.

Организаторами командной интеллектуальной игры выступают Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» и региональный совет сторонников партии. Следующая встреча интеллектуалов намечена на следующей неделе в Люберцах. А уже в ноябре победители в округах сойдутся в решающем финале, где и определится абсолютный чемпион.