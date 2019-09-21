РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 21 сен. В субботу в подмосковном Дзержинском состоится экологическая акция «Чистый город» по уборке береговой части карьера после весенне-летнего периода, сообщается на официальной странице администрации городского округа Дзержинский в соцсети «ВКонтакте».

«Акция состоится на территории Дзержинского карьера. Начало акции в 10:00, место сбора у «домика Лесника», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Лесная, дом №29.