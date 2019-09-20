РИАМО – 20 сен. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков попробовали хлеб из полевой хлебопекарни после завершения активной фазы учений «Центр-2019», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Прицепной хлебопекарный блок располагался рядом с командно-наблюдательным пунктом. Во время маневров в нем тоже кипела работа. По окончании стрельбищ пекари продемонстрировали широкий ассортимент», — говорится в сообщении.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил лидерам макать хлеб в сгущенку.

«Такая из детства история», — отметил Путин.

Лидеры двух стран во время чаепития отметили успешный характер учений. После они побывали в шатре юнармейцев и побеседовали с участниками молодежного движения.

Участие в учениях «Центр-2019» принимают около 128 тысяч военных из России, Казахстана, Китая, Индии, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана, Киргизии.