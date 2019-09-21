РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 сен. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец в субботу состоится тренировка по карате для жителей округа.

Показательные выступления по карате от спортивного клуба «БУДО-Искра» пройдут в субботу в 14:00. Жители смогут принять участие в открытой тренировке клуба. Также будут продемонстрированы номера силового экстрима от лидеров РОО «РосМолСпорт МО».

Спортивно-развлекательное мероприятие поддержит своим вокалом певица Ольга Барабанова.