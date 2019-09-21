РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 сен. Программу «Мой четвероногий друг» для жителей и их питомцев проведут в Малаховском парке Люберец в субботу, сообщается в Instagram-аккаунте Малаховского парка.

«Жителей городского округа Люберцы 21 сентября в 10:00 приглашают в Малаховский парк со своими четвероногими питомцами на программу «Мой четвероногий друг». В программе: показательные выступления, ринги, призы, конкурсная программа», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в рамках программы «День семейного досуга». Программа состоится по адресу: Театральный проезд, дом 1.