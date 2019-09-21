РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 сен. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец в субботу будут выявлять нетрезвых водителей на дорогах городского округа, говорится в сообщении группы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях стабилизации уровня аварийности отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» совместно с Госавтоинспекцией города Москвы 21 сентября с 22:00 до 23:00 проведет по адресу: Октябрьский проспект, дом №9 профилактический рейд под условным наименованием «Нетрезвый водитель», направленный на выявление и пресечение фактов управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

Управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Те же санкции предусмотрены для водителей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Повторное подобное нарушение в течение года влечет уголовную ответственность. Водителя могут лишить свободы на срок до 2 лет.

«Уважаемые участники дорожного движения, если вы располагаете информацией о лицах в нетрезвом состоянии, намеревающихся двигаться за рулем транспортного средства, просим незамедлительно сообщать по телефону 112 или телефону дежурной части ОГИБДД: 8(495)501-25-83», – заключается в сообщении.