РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 сен. Жители Красногорска в субботу смогут доехать до площадки проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево» на бесплатных автобусах, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Традиционное подмосковное мероприятие состоится 21 сентября в 11:00 в лесном массиве вблизи микрорайона Изумрудные холмы (GPS координаты: 55.844441, 37.268333). Добраться до места проведения акции можно самостоятельно или на автобусах от администрации округа (отъезд в 10:00) и от здания СОШ №18 (отъезд в 10:30)», – говорится в сообщении.

В рамках областной экологической акции жители Красногорска высадят в округе 4,5 тысячи сосен. Принять участие в озеленении приглашают всех желающих.

Помимо посадки деревьев, для участников акции будет организована концертная программа, полевая кухня. Также пришедших на мероприятие обеспечат питьевой водой и сувенирной продукцией. Инвентарь и посадочный материал можно будет получить на месте. Организаторы акции просят горожан надевать удобную для условий леса обувь.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно с целью восстановления леса. Посадка на территории Московской области может проводиться только в два небольших периода времени – в апреле-мае и сентябре-октябре. За 6 лет проведения акции уже посажено 14 миллионов саженцев.