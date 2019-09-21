РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 сен. В субботу во время проведения ежегодной акции «Наш лес. Посади свое дерево» в городском округе Люберцы планируют высадить более 36 тысяч саженцев, площадки для посадки подготовлены во дворах и на территории Малаховского участкового лесничества.

Традиционное мероприятие по посадке деревьев пройдет во дворах и на землях лесного фонда Московской области 21 сентября. Во дворах муниципалитета подготовлены 192 площадки, на которых высадят более 22 тысяч саженцев. Также на территории Малаховского участкового лесничества площадью 3,5 гектара будет высажено 14 тысяч деревьев.

Всего подготовлено для посадки более 36 тысяч саженцев березы, клена, яблони, рябины, лиственницы, липы, туи, каштана, кустов сирени, жасмина, чубушника, розы, гортензии.

На улице Смирновская высадят почти 4,5 тысячи саженцев каштана и кизильника.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в регионе с 2014 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева.