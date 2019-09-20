РИАМО - 20 сен. Рабочую группу, которая будет заниматься решением вопросов по переселению жителей из санитарно-защитной зоны возле третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево, создали в Подмосковье, комиссия будет собираться два раза в неделю, говорится в сообщении пресс-службы администрации подмосковного Солнечногорска.

В пятницу по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Солнечногорске прошло совещание по вопросу переселения жителей Дубровки и Перепечина, находящихся на территории санитарно-защитной зоны аэропорта Шереметьево около третьей ВПП. На мероприятие был приглашен глава Росавиации Александр Нерадько, генеральный директор ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» Юрий Жирков, первый заместитель гендиректора по производству Шереметьева Андрей Никулин, активные жители Дубровки и Перепечина.

«На этом совещании мы жителям рассказали, каким образом и когда будет предоставляться выкуп за их земельные участки и строения. Будет это происходить в ближайшее время, деньги выделены, сейчас ведется оценка, и собирается пакет документов на все строения, которые попали в санитарно-защитную зону и которые Росавиация должна расселить», — сказал глава Солнечногорска Владимир Слепцов.

Он добавил, что была создана специальная комиссия, в которую вошли представители Росавиации, Шереметьева, работники администрации Солнечногорска и старосты деревень.

«Комиссия будет собираться два раза в неделю в территориальном управлении поселения Лунево, чтобы жителям было ближе ехать. Будут также приезжать представители профильных организаций. Губернатор поручил решить вопрос в кратчайшие сроки, чтобы защитить права наших жителей. Соответствующие постановления мы уже подготовили, надеемся, что до конца года эти дома будут расселены», — подчеркнул Слепцов.

Накануне в Шереметьеве открыли третью взлетно-посадочную полосу. Благодаря новой ВПП аэропорт Шереметьево существенно увеличит пропускную способность аэродрома с 65 до 90 взлетно-посадочных операций в час и станет первым аэропортом России с тремя полосами.