РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 сен. На территории Виноградовского лесничества в подмосковных Люберцахв субботу высадят 14 тысяч саженцев хвойных деревьев в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех желающих принять участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая будет проводиться на территории Виноградовского лесничества вблизи деревни Полушкино 21 сентября. Там будут досаживать 14 тысяч саженцев хвойных деревьев», – говорится в сообщении.

Начало акции в 11:00. Саженцы высадят на участке площадью 3,5 гектара.

В рамках акции пройдет концерт. Будет работать полевая кухня, а участники акции получат брендированную продукцию.