РИАМО - 21 сен. В субботу на площадке парка Горького состоится первый Московский экологический фестиваль, в рамках которого пройдет масса мастер-классов, а также выступления популярных исполнителей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках мероприятия участников научат тушить лесные пожары, измерять радиационный фон и качество воды и воздуха, продемонстрируют им спецтехнику, а также расскажут об эковолонтерстве и интересных лайфхаках, в том числе арт-переработке футболок и плетению авосек.

«Фестиваль пройдет в поддержку общероссийской кампании «Сохраним лес», в рамках которой до конца октября в регионах России планируется посадить 30 миллионов саженцев деревьев. Одна из важнейших программ нацпроекта «Экология» — сохранение лесов. <…> Ожидается, что в акции по всей стране примут участие около трех миллионов человек», - говорится в сообщении.

В компании принимают участие молодежные и волонтерские организации, деятели культуры и спорта. Те же, кто не сможет поехать на посадку деревьев, смогут сделать это онлайн.

«На сайте фестиваля предоставят возможность выбрать регион, вид саженца, назвать его своим именем или подарить другу», - отмечается в материале.

В рамках Московского экологического фестиваля будут также сажать деревья и очищать дно и берега Москвы-реки. Для маленьких гостей подготовили занятия и игры экологической направленности. Будет работать экологичный фуд-корт.

Среди артистов, которые заявлены на мероприятии — IOWA, Елена Темникова, Полина Гагарина, группы «Две Маши» и «Дискотека Авария», диджейское трио Swanky Tunes и другие исполнители.

Старт фестивалю дадут в 13:00.