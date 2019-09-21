РИАМО – 21 сен. Праздник урожая пройдет в музее-заповеднике Менделеева и Блока в Солнечногорске в субботу, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока в Солнечногорске пройдет праздник урожая и плодородия Осенины. Начало в 13:00. Интерактивная программа, которая пройдет в усадьбе Шахматово, расскажет о русских традициях взращивания и сборе урожая, о значимости лошади в жизни крестьян», – отмечается в сообщении.

Гуляния пройдут в русских народных традициях – с хороводами, играми, песнями, забавами и частушками. Участники интерактивной программы погрузятся в обычаи взращивания и сбора урожая, познакомятся со старинными рецептами заготовок на зиму.

Желающие смогут покататься на лошадях верхом или в экипаже и поиграть в крокет. В усадьбе Тараканово будут работать выставки и экспозиции.