РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 сен. В субботу подмосковная Балашиха присоединится к общеобластной акции «Наш лес. Посади свое дерево», в рамках которой планируется высадить на территории округа более 40 тысяч сосен, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«21 сентября Балашиха присоединится к общеобластной акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Центральной площадкой в городском округе станет Ольгинский лесопарк. Там планируем высадить более 40 тысяч сеянцев сосны», – говорится в сообщении.

Глава округа Сергей Юров добавил, что также акция пройдет по всей территории городского округа. Управляющие компании округа будут высаживать во дворах каштаны, липы, березы, клены, рябины, дубы и другие деревья, а также кустарники.

Акция по лесовосстановлению «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.