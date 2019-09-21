РИАМО – 21 сен. В расписание движения автобусов в центре Москвы внесут изменения в связи с проведением мотофестиваля в субботу, изменения будут действовать во время проведения мероприятия, сообщается на официальном сайте «Мосгортранса».

«Двадцать первого сентября меняются маршруты наземного транспорта в центре города. С 11:00 автобусы Б (внутреннее) работать не будут. С 11:30 автобусы №№А, м2, м3, м6, м9, м10, т3, т10, т25, т39, т47, т79, 035, 15, 39, 40, 64, 106, 122, 158, 255, 632, 869, С12, С43 и трамваи №№А, 3, 39 могут следовать с увеличенными интервалами», – говорится в сообщении.

Изменения будут действовать во время проведения мотофестиваля по Садовому кольцу.

От проспекта Академика Сахарова байкеры проедут по Садовому кольцу. Колонна стартует в 11:30. А в 12:00 на проспекте начнется яркое шоу, где пройдут показательные выступления спортсменов и концерт. На сцене выступят в том числе группа Uma2rman, рэперы Джиган и ST1M, а также Государственный симфонический оркестр Республики Беларусь.

Ожидается, что в празднике примут участие не менее шести тысяч поклонников мотоспорта. Гости смогут побывать на мотодроме и выставке новинок мотопроизводителей, познакомиться с культурой индивидуального декорирования