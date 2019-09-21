РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 сен. Около 70 лип планируют высадить в подмосковном Королеве в субботу в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево».

За последние годы в Королеве было высажено более 7,5 тысяч деревьев и кустарников, в посадках приняло участие более 11 тысяч человек. В нынешнем году акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет 21 сентября.

В нынешнем году более 70 площадок посадки определили совместно с жителями. Двумя центральными точками станут новое общественное пространство, где появятся около 70 лип, и двор по адресу: проспект Космонавтов, 31.

Более 40 кленов и лип высадят в рамках акции на проспекте Космонавтов по просьбе жителей. Ходырев пригласил всех жителей принять участие в акции.