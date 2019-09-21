РИАМО – 21 сен. День открытых дверей в субботу проведут в городской клинической онкологической больнице №1, опытные врачи расскажут посетителям о профилактике и ранней диагностике опухолевых новообразований мочевыделительной системы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы регулярно проводим дни открытых дверей в нашей больнице, это значительно повышает доступность онкологической помощи для жителей столицы. Мы знаем, насколько важно диагностировать рак на ранней стадии, это залог успешного выздоровления и долгой счастливой жизни», – заявил главный врач городской клинической онкологической больницы №1 Всеволод Галкин.

Опытные онкологи проведут комплексную диагностику и, если потребуется, назначат УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы, анализ крови на онкомаркер ПСА, который позволяет обнаружить рак предстательной железы на ранней стадии.

День открытых дверей пройдет с 09:00 до 13:00. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.