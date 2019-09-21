РИАМО - 21 сен. В субботу с 10:00 до 19:00, а также в воскресенье рядом с Иосифо-Волоцким монастырем в селе Теряево Волоколамского округа проведут фестиваль «Волоколамский плодовый день», это семейное и культурно-просветительское событие, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Гостей ждет множество активностей, среди который мастер-классы для всех возрастов: мастерство кукол из лыка, плотницкое, гончарное, кузнечное, ткацкое и хлебопекарное ремесла и многое другое. Фермеры предложат овощи и фрукты осеннего урожая, соленья, молочные продукты, мясную гастрономию, чай и мед», – отмечается в сообщении.

Фестиваль станет возрождением старой традиции проведения Иосифо-Волоцкой ярмарки, в основе которой лежала благотворительность. Нынешнее мероприятие также будет соответствовать этому принципу. Так, участники «Плодового дня» смогут пожертвовать средства в поддержку детского хосписа и благотворительных фондов Волоколамского городского округа.

«Название фестиваля «Плодовый день» выбрано не случайно.

«Сентябрь ассоциируется у нас с урожаем и сбором плодов. А Волоколамский край известен не только своими крупными успешными аграрными предприятиями, но и многочисленными садоводами и огородниками, сохранившими замечательные традиции подмосковных дачных хозяйств. И мы решили предоставить им возможность продемонстрировать свои личные аграрные достижения», – уточнил глава городского округа Михаил Сылка.

Не обойдется и без исторической реконструкции самой Иосифо-Волоцкой ярмарки. А в дореволюционную эпоху ярмарка в Теряево была одной из крупнейших в губернии и собирала до 5 тысяч человек. Ее дневной оборот составлял до 20 миллионов рублей в современном денежном эквиваленте.

Для удобства гостей фестиваля в дни его проведения от железнодорожного вокзала будет организован трансфер в 10:00, 12:00 и 14:00.