РИАМО - 21 сен. На аэродроме Быково в субботу стартуют ежегодные международные инженерно-спортивные соревнования «Формула Студент», где свои разработки продемонстрируют более 20 команд из российских и европейских вузов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Студенты из разных стран представят жюри самостоятельно спроектированные и созданные гоночные автомобили класса «формула». Участники объяснят технические и экономические преимущества модели, а также испытают болид на трассе. Мероприятие также пройдет и в воскресенье.

«Сегодня изобретательская активность в Москве в 3,5 раза выше, чем в среднем по России. Город предоставляет обширные возможности для пилотирования разработок. «Формула Студент» – еще одна возможность продемонстрировать международным экспертам креативный потенциал столичных молодых конструкторов», – сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В рамках мероприятия также пройдет фестиваль скорости. Зрители увидят шоу-программу с заездами гоночных автомобилей и соревнованием профессиональных пилотов. Кроме того, можно будет посетить выставку спортивной техники, посмотреть заезды дрифтеров и сразиться на автосимуляторах.