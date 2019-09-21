РИАМО - 21 сен. Около 5 тысяч человек выйдут на старт «Кросса нации» в субботу в Дубне, забег проводится каждый год в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Московской области.

Забег ежегодно проводится в сентябре, начиная с 2004 года. Участники пробегут четыре различных дистанции. В забеге на 1 000 метров примут участие девочки и мальчики 2004-2005 годов рождения и младше. 2 000 метров преодолеют девушки и юноши 2002-2003 годов рождения. На старт забегов на 4 000 и на 8 000 метров выйдут участники 2001 года рождения и старше.

«Подмосковье традиционно поддерживает идею проведения забега «Кросс нации» и в очередной раз присоединится к нему. В прошлом году центральной площадкой проведения данного мероприятия в регионе стало Раменское, в этом году центром будет Дубна. Мы ожидаем увеличение числа участников забега и рассчитываем, что на старт выйдут порядка 5 тысяч человек», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Кросс пройдет с 09:00 до 16:00 по адресу: улица Строителей, дом 1.