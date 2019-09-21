РИАМО - 21 сен. Для пассажиров в субботу и воскресенье закрыт участок Филевской линии Московского метрополитена, движение поездов между станциями «Киевская» и «Кунцевская» приостановлено, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 23 сентября, в 5:30», - говорится в сообщении.

Закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Станцию «Киевская» Филевской линии закрывать не будут. Пассажиры смогут доехать от нее до «Международной» или «Александровского сада», а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии.

Только для проезда по Арбатско-Покровской линии будет работать станция «Кунцевская».

Закрытие необходимо для завершения работ по обновлению путевой инфраструктуры, благоустройству прилегающей территории и подключению энергосистем в технической зоне станций.

На период закрытия участка станции будут работать компенсационные автобусы. Они будут следовать с промежуточными остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи.