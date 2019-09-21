РИАМО - 21 сен. На выходных в 44 округах Подмосковья организуют 71 ярмарку, на них представят не только привычный ассортимент товаров, но и эксклюзивную продукцию ручной работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В выходные на территории Московской области в 44 муниципальных образованиях запланирована к проведению 71 ярмарка, где будет организовано 3335 торговых мест. Речь идет о ярмарках сельскохозяйственных, универсальных и тематических», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что фермерские хозяйства, монастырские подворья, сыроделы, производители из Московской области и соседних регионов представят не только привычный ассортимент продуктов питания и товаров повседневного спроса, но и эксклюзивную продукцию ручной работы.

Посаженников отметил, что полный перечень ярмарок с датами проведения, адресами и часами работы можно найти на официальном сайте министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Так, в Волоколамске пройдет ежегодный осенний фестиваль «Волоколамский плодовый день», в рамках которого будет организована ярмарка с уникальными товарами ручной работы и фермерской продукцией, где садоводы и фермеры продемонстрируют свои аграрные достижения.

В Серпухове на тематической ярмарке «День города» участники предложат покупателям праздничную продукцию, товары народных промыслов, сувениры, 15 видов меда и продукцию пчеловодства, сухофрукты, кондитерские изделия и конфеты, мясную, рыбную и молочную продукцию, соления, а также товары легкой промышленности.

«В городе Луховицы пройдет традиционная ярмарка «Дары Подмосковья». Гости смогут приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию урожая 2019 года у местных сельхозпроизводителей – фермеров, агропромышленных предприятий, владельцев личных приусадебных участков, минуя посредников, что отразится на цене и качестве продукции», — добавляется в сообщении.

Для одиноких пенсионеров и малоимущих граждан будет организована бесплатная доставка овощей по городу Луховицы.

На «Социальной» ярмарке в городе Электроугли в субботу гостей будут встречать аниматоры в русской национальной одежде, а пенсионерам и многодетным семьям будут предоставляться дополнительные скидки на социально значимые продукты питания.