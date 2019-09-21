РИАМО - 21 сен. 600 тысяч саженцев и сеянцев посадят в субботу в Подмосковье в рамках акции «Наш Лес. Посади свое дерево», в ней примут участие около 120 тысяч местных жителей.

На землях муниципалитетов подобрали около тысячи участков для посадки. На территориях общей площадью 211 гектаров планируется посадить 68 тысяч молодых деревьев.

Работу будут проводить и в землях лесного фонда региона. На 63 участках общей площадью 215 гектаров посадят около 540 тысяч молодых деревьев.

Участники акции посадят липы, сирени, рябины, жасмины, ели, сосны и множество других деревьев и кустарников. Центральная площадка находится в Одинцовском городском округе вблизи деревни Хлюпино.

Жители и гости региона также смогут поучаствовать в конкурсе. Для этого нужно сфотографироваться на акции и опубликовать фото в своем аккаунте в соцсети Instagram до 25 сентября, сопроводив хэштегом — #НАШЛЕС2019. Также нужно подписаться на аккаунты @mosoblcomles и @ivan_sovetnikov и отметить своих друзей в комментариях. Будут разыграны девять призов, победителя выберут с помощью генератора случайных чисел.



Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно, цель — восстановить леса малой родины. Посадка на территории Московской области может проводиться только в два небольших периода времени — в апреле-мае и сентябре-октябре. За 6 лет в акции приняли участие 1,65 миллиона активных жителей региона.