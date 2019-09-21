РИАМО - 21 сен. Ежегодный мотофестиваль, приуроченный к закрытию мотосезона, пройдет в столице в субботу, байкеры проедут от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и обратно на проспект, где их будут ждать выступления музыкантов и спортсменов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«У гостей фестиваля будет возможность поближе познакомиться с мотокультурой, освоить азы управления двухколесным транспортом, а также просто послушать живую музыку и хорошо провести время. Это событие станет большим праздником как для участников мотопарада, так и для горожан и туристов», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Ожидается, что мотофестиваль посетят около 6 тысяч байкеров. Старт заезда состоится в 11:30, а праздничная программа начнется в 12:00. После торжественной части на проспекте пройдут показательные выступления пилотажной группы «Каскад» УГИБДД ГУ МВД России по Москве и команды столичных спасателей.

Большая сцена расположится в центре улицы. На ней выступят группа Uma2rman, рэперы Джиган и ST1M, а также Государственный симфонический оркестр Республики Беларусь.

Также на площадке будут работать мотодром и выставка новинок производителей мотоциклов. В секторе безопасности разместятся стенды мотошколы «Мосгортранса» и городского департамента транспорта, там гостям покажут мототехнику для полиции и МЧС. В секторе кастомайзинга предложат познакомиться с культурой индивидуального декорирования мотоциклов.

На фестивале также будет работать детская зона, площадки, посвященные здоровому образу жизни, и фуд-корт. Все, кто интересуется мотоспортом, смогут пообщаться с профессиональными инструкторами и задать им любые интересующие вопросы. Зарегистрироваться на мотофестиваль можно на официальном сайте мероприятия.

Первый мотофестиваль прошел в столице весной 2017 года и был приурочен к открытию мотосезона. Мероприятие стало традиционным и теперь проводится дважды в год. В среднем в нем принимают участие от 4 до 6 тысяч байкеров, зрителями парада и шоу становятся десятки тысяч горожан.