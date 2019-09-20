РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 сен. Ярмарку вакансий в Подольском центре занятости населения (ЦЗН) посетили 520 человек, 85 получили приглашения работодателей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В пятницу на ярмарке в Подольском центре занятости населения свои вакансии представили девять работодателей Подольска: АО «Техномор», АО «Экспокабель», ООО «Подольский энергетический завод имени Калинина», ООО Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир», Противопожарная служба, АО «ЭСПКБ «Техно», ООО «ОМАКС Групп», ООО «Логистик М», а также ООО «Домодедово Трейдинг».

«Работодатели предложили более 180 вакансий. Из них наиболее актуальны водители, работники склада, рабочие производства, кладовщики. Каждый посетитель мероприятия имел возможность пройти собеседование с работодателем, выяснить режим рабочего времени, основные обязанности должности, уровень заработной платы. Ярмарку вакансий посетили более 520 человек, 85 – получили приглашения для трудоустройства к работодателям», – говорится в сообщении.

По словам начальника Подольского управления социальной защиты населения Евгения Виюка, в ходе ярмарки специалисты Подольского центра занятости населения провели семинар-тренинг по технологии эффективного поиска работы.

«Участников семинара познакомили с основными способами поиска работы, правилами подготовки резюме, ведения телефонных переговоров с работодателями и аспектами прохождения собеседования. В семинаре приняли участие 12 человек», – сказал Виюк.

Следующая ярмарка вакансий состоится в ноябре текущего года.