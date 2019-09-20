РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 сен. В селе Растуново городского округа Домодедово состоялась торжественная церемония открытия бюста создателя и первого директора Госплемзавода «Заря коммунизма» Антона Гуманюка, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«Сегодня (20 сентября - ред.) в селе Растуново состоялась торжественная церемония открытия бюста, посвященная 105-летию со дня рождения выдающегося человека, труженика, нашего земляка, участника Великой Отечественной войны, кавалера трех орденов Отечественной войны 1 и 2 степеней и ордена Красной Звезды, двух орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного знамени, Героя Социалистического труда, создателя и первого директора Госплемзавода «Заря коммунизма» Антона Гуманюка. Сын этого выдающегося человека – Валерий присутствовал на открытии памятника», – говорится в сообщении.

Также на открытии присутствовали председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский, депутат совета депутатов городского округа Домодедово Олег Сударев и начальник территориального отдела Повадинского и Растуновского административных округов Алексей Голенко.