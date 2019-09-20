РИАМО - 20 сен. С 20 по 24 сентября в Москве проходит Международный фестиваль «Круг света», в эти дни на станциях метро, которые прилегают к местам проведения мероприятий, могут вводиться ситуативные ограничения, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«Возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать правила пользования метрополитеном», - говорится в сообщении.

Ограничения на станциях столичной подземки могут вводиться по просьбе полиции.

В московском метро рекомендовали пассажирам покупать билеты на обратную поездку заранее, чтобы сэкономить время в пути после окончания шоу.

Фестиваль «Круг света» станет самым ярким событием этой осени. Масштабные мультимедийные шоу покажут на девяти городских площадках: Гребном канале, Театральной площади, Поклонной горе, в музее-заповеднике «Коломенское», парке «Останкино», в концертном зале Arbat Hall, центре Digital October, Политехническом музее и на проспекте Академика Сахарова.