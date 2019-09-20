РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 сен. В Подольском выставочном зале 4 октября откроется выставка «Кукла: от обряда до игры» из частной коллекции Марины Политовой, на ней будет представлено около 800 кукол из разных стран мира, сообщается в группе «МУК «Подольский выставочный зал» в соцсети «ВКонтакте».

«С 4 октября по 24 ноября 2019 года пространство малых залов превратится в сказку. Она написана для детей и взрослых, так как ее главный герой, кукла, не просто неотъемлемый предмет детской игры, но и память для каждого взрослого о беззаботном времени детства. Проект основан на коллекции московского искусствоведа Марины Политовой, в коллекции которой сегодня находится около 800 кукол от 1830-х годов до современности», – говорится в сообщении.

В экспозиции представлены куклы из России, Франции, Германии, Англии, США, Китая, Японии, Польши, Италии и других стран. За три года работы проект посетил более 80 российских городов и теперь куклы впервые встретятся с гостями и жителями Подольска. Выставка познакомит посетителей не с одним периодом в кукольном производстве, а позволит совершить экскурсию из прошлого в настоящее и увидеть, как развивалась кукла на протяжении с конца XIX века до современности.

На выставке посетителей ждет много интересных сюрпризов: например, встреча с самой маленькой куклой коллекции, длина которой составляет всего 2 сантиметра. Или встреча со звездой немого кино Чарли Чаплином и его коллегой по цеху неподражаемой Фаиной Раневской – самыми большими куклами в коллекции ростом 165 сантиметров. Кроме того, каждый посетитель выставки узнает секрет изготовления кукол, разнообразие используемых материалов и приемов.

Выставка «Кукла: от обряда до игры» переместит зрителей в историю кукольной жизни, пройдя все этапы развития куклы, как предмета игры и декоративно-прикладного искусства. На выставке можно будет увидеть в какие куклы играли дворянские и даже царские дети, узнать почему данных кукол изготавливали преимущественно из фарфора и многое другое.

Безграничный мир современной авторской куклы удивит каждого своим художественным замыслом и виртуозным исполнением. Типажи современности и прошлого помогут по-иному взглянуть на человеческие пороки и достоинства. Большинство кукол данной категории существуют в единственном экземпляре.