РИАМО - 20 сен. Торжественное мероприятие в честь 70-летия ПАО «Криогенмаш» посетил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, который вместе с руководством предприятия и главой городского округа Балашиха Сергеем Юровым осмотрел многономенклатурный научно-производственный комплекс, а также оценил новую лабораторно-стендовую базу предприятия, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Торжественная часть прошла на территории предприятия в Балашихе.

«Мы в 2016 году были на запуске данного корпуса. Сегодня видим, что объем продукции здесь растет и за границу, и на внутренний рынок. Самое главное, что предприятие уже строит планы по развитию всей территории. Сейчас мы посмотрели, как запустили лабораторию, где есть возможность испытать всю продукцию, которая здесь производится. Мы видим, что основа, которая здесь была заложена ветеранами, и тот потенциал, который создавался долгие годы, действительно дает возможность говорить о том, что есть хорошая перспектива дальше развиваться и строить планы», - сказал Брынцалов.

Он поздравил коллектив ПАО «Криогенмаш» с юбилеем, вручил грамоту Московской областной думы. В честь 70-летия предприятия также Брынцалов вручил знаки Московской областной думы «За труды» Андрею Белову – мастеру участка механической обработки и сборки оборудования - и Валерию Воротынцеву – главному специалисту отдела тепло-массообменного оборудования.

«От всей души поздравляю с юбилеем! Достижения вашего предприятия, разнообразие областей применения его разработок поражают: от систем заправки космических ракет до транспортировки сжиженного природного газа, от большой химии до частей Большого адронного коллайдера», — подчеркнул Брынцалов.

Он добавил, что, помимо федерального измерения, предприятие имеет принципиальное значение для промышленности и науки Московской области. Оно является одним из ключевых драйверов экономического роста Балашихи

«В правительстве Подмосковья, в Московской областной думе и местной администрации это хорошо понимают. Поэтому мы и уделяем приоритетное внимание созданию комфортных условий для жизни, труда и отдыха жителей Балашихи», - заключил Брынцалов.