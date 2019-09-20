РИАМО - 20 сен. До конца 2019 года планируется благоустроить 1,36 тысячи дворов, на данный момент благоустроено уже 1059 дворов, а 196 находятся в высокой степени готовности, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Вопросы формирования комфортной городской среды обсудили в ходе круглого стола Мособлдумы в Химках. Такие заседания традиционно проводятся осенью для того, чтобы оценить, насколько успешно за прошедший период выполнены задачи по благоустройству.

«По формированию комфортной городской среды Московская область была лидером в 2017 и 2018 годах среди всех субъектов Российской Федерации. Остается она лидером и сейчас. <…> Сейчас уже сформирован итоговый адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году», - рассказал председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Игорь Коханый.

В 2019 году на благоустройство комфортной городской среды предусмотрено 12 миллиардов рублей. Кроме дворовых территорий, запланировано благоустройство 54 общественных территорий, 20 парков и 213 детских площадок. Все эти работы затронут более 4,7 миллиона человек.

К 54 общественным территориям, которые планируется благоустроить, относятся 32 зоны отдыха, девять площадей, шесть набережных, три парка и четыре исторических города.

Адресный перечень из 1338 дворов был сформирован решениями муниципальных комиссий. При этом 680 дворов включили в него по итогам голосования, 658 – по обращения жителей в органы МСУ.