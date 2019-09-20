РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 20 сен. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных во время рабочей встречи с сотрудниками АО «Мультифлекс» обсудил повышение экономической эффективности компании, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Сейчас в городском округе в компании АО «Мультифлекс» работает 500 человек, которые создают упаковочные материалы для пищевой промышленности России.

«Обсудили подготовку кадров для предприятия на базе образовательных учреждений нашего округа и повышение экономической эффективности компании. Задача – в ближайшие два года увеличить объем производства на 50%. За счет модернизации предприятия создадим еще 100 новых рабочих мест», – говорится в сообщении.