РИАМО - 20 сен. В Подмосковье, по данным на середину сентября, снизились средние цены на ряд продуктов, таких как куриные яйца, подсолнечное масло, замороженная и охлажденная курица, сахарный песок, по сравнению с концом декабря 2018 года, по данным Мособлстата.

Так, по данным на 16 сентября, средняя стоимость десятка куриных яиц составила 59,8 рубля (это 84,2% по сравнению с концом декабря прошлого года), килограмма подсолнечного масла – 105,75 рубля (97,89% к концу декабря 2018-го), килограмма охлажденной и замороженной курицы – 140,48 рубля (97,03%), килограмма сахарного песка – 35,9 рубля (80,85%).

Кроме того, по сравнению с концом декабря, подешевели свежие огурцы, помидоры, белокочанная свежая капуста, картофель, морковь.

В то же время выросли средние цены на поваренную соль, мороженую рыбу, баранину, пшено, яблоки.

Что касается автомобильного топлива, то, по данным на 16 сентября, средняя стоимость литра АИ-92 составила 41,72 рубля, АИ-95 - 45,88 рубля, АИ-98 – 52,09 рубля, дизеля – 45,63 рубля. По сравнению с концом декабря, снизилась средняя стоимость дизеля и АИ-92. У остальных видов топлива стоимость немного выросла.