© Дмитрий Булгаков

Недавно из столичного Аптекарского огорода — одного из самых старых парков России — неизвестные похитили саженец пихты, привезенный с Сахалина. Кому и зачем могло понадобиться это недорогое растение, так и осталось загадкой. Между тем в огромной коллекции Аптекарского огорода есть настоящие сокровища растительного мира, за которыми ухаживают лучшие садовники страны. Но в этом уникальном месте есть на что посмотреть и кроме флоры — от концертов и выставок до легендарных цветочных котов и необычных отелей для насекомых. Последние новости из жизни Аптекарского огорода его директор Алексей Ретеюм рассказал корреспонденту РИАМО.

Магия зеленых рук

© Дмитрий Булгаков

— Аптекарский огород — место уникальное: с одной стороны, это ландшафтный парк площадью 6,5 гектара, памятник садово-паркового искусства XVIII века, — рассказывает Алексей Ретеюм. — С другой — огромная коллекция из более чем 5,5 тысячи видов, сортов и форм растений, некоторые из которых находятся в России лишь в единственном экземпляре. Мы стараемся показывать растения так, чтобы на них было интересно смотреть — создаем из них красивые и эффектные композиции. Атмосфера и дух Аптекарского огорода совершенно непохожи на те, что царят в других садах и парках. У нас, например, в исторической части дендрария не встретишь современных материалов вроде асфальта или плитки — вместо них мы используем, к примеру, камень, кирпич или дерево.

— Аптекарский огород ведет свою историю с начала XVIII века. Сохранилось ли с тех пор хоть одно растение?

— В 1706 году Петр I посадил на территории будущего Аптекарского огорода три дерева — ель, пихту и лиственницу. Он сделал это с напутствием: «для наущения граждан в их [деревьев] различии». До сегодняшнего дня дожила только лиственница — сегодня ей 313 лет. Вообще этому дереву не очень везло — в конце XIX века в него ударила молния, а во время урагана 1998 года у него была сильно повреждена крона. Но одна крупная ветка этой лиственницы все же жива и сегодня — мы сохраняем ее, соорудив специальную конструкцию из строительных лесов.

© Дмитрий Булгаков

— Парк под вашим руководством относится к МГУ. Кто ухаживает за растениями — ученые или садовники?

— В штате огорода восемь научных сотрудников и человек 20 садовников — причем из последних все получали профильное образование. Порой бывает так, что человек и с тремя образованиями все же не умеет обращаться с растениями. А бывает, что человек и без всякого специального образования ухаживает за ними прекрасно. По-моему, это особое искусство и чутье. Про таких садовников мы говорим, что у них зеленые руки — они чувствуют растения.

В погоне за «золотом Кинабалу»

— Растения могут быть ценны по двум причинам: либо они мемориальные (связаны с какой-то известной исторической личностью), либо уникальны сами по себе. К первым, например, относится лиственница, посаженная Петром I, или дуб, которому пошел уже третий век. Это растение в 1805 году посадил в Аптекарском огороде его директор Георг Гофман. В то же самое время саду был подарен саговник из частной коллекции графа Алексея Кирилловича Разумовского: это растение родом из эпохи динозавров пережило московский пожар 1812 года. Саговник и по сей день живет у нас в Пальмовой оранжерее.

© Дмитрий Булгаков

— А что со второй категорией — уникальными растениями? Они из всей России есть только у вас?

— Во всей стране их единицы — это, к примеру, редкие виды орхидей. Одна из них — «башмачок Ротшильда», или «золото Кинабалу». Кинабалу — это гора на острове Борнео в юго-восточной Азии, на склонах которой растет орхидея потрясающей красоты. Огромный цветок диаметром 12,5 сантиметра назвали в честь одного из представителей знаменитой банковской династии Ротшильдов, который активно содействовал развитию садово-паркового искусства.

Зачастую «золото Кинабалу» зацветает на 15-м году жизни и считается одним из самых дорогих растений в мире: его цена на черном рынке может превышать пять тысяч долларов.

Когда эта орхидея цветет, к ней выстраиваются очереди. Есть у нас и другие интересные орхидеи, скажем, очень редкий гибрид под названием «фредкларкеара» — самая черная орхидея в мире.

— Недавно у вас украли пихту с Дальнего Востока. Не было ли попыток похитить что-то ценнее — скажем, те же редкие орхидеи?

— На самом деле, похищенная пихта имела ценность только для нас — как саженец, привезенный непосредственно с Сахалина. А так подобное деревце высотой сантиметров 50 можно спокойно купить в любом магазине, торгующем растениями для открытого грунта. Что двигало похитителем — мне непонятно: это едва ли не первый случай за последние годы, когда у нас похитили целое растение. Такое случалось в 90-е годы, но со временем происходит все реже и реже, что, безусловно, радует.

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Легенда о цветочных котах

© Дмитрий Булгаков

— В Аптекарском огороде есть не только растения: у нас живут гекконы, хамелеоны, есть пруд с японскими карпами. Недавно случилась трагедия — одному из наших гекконов посетители оторвали хвост, теперь он отращивает новый.

Также у нас живет еще одна невероятно красивая ящерица — эублефар. Такая экзотическая живность у нас обитает в оранжереях, где сосредоточены и процентов 80 от представленных у нас растений. Там можно увидеть много экзотики — скажем, «викторию амазонскую», крупнейшую кувшинку в мире: диаметр ее листьев достигает двух метров, и она способна выдержать вес ребенка. С ней в Викторной оранжерее, названной в ее честь, соседствует «вольфия бескорневая» — самое маленькое цветковое растение на Земле.

— Говорят, в Аптекарском огороде обитают какие-то цветочные коты…

© Дмитрий Булгаков

— Это чистая правда. Символ сада — это Главный цветочный кот, сокращенно ГЦК. Он сам пришел к нам несколько лет назад неизвестно откуда, мгновенно дал всем понять, что он здесь главный, и теперь он везде желанный гость. Больше всего ГЦК любит ходить по ресторанам вокруг сада и сидеть в кассах; он невозмутимый, величественный, грациозный и изящный.

А вообще у нас живет целая популяция цветочных котов. Специально проведенные исследования недавно доказали, что наши цветочные коты — прямые потомки служебных котов Петра I, которые еще в XVIII веке охраняли царские амбары от грызунов в Кремле.

— Приходилось ли вам сталкиваться с какими-нибудь странными выходками посетителей? Может, в Аптекарском огороде кто-то пытался заняться сексом, как это было в парке «Зарядье»?

— Не знаю, как там в «Зарядье», но я лично с сексом в Аптекарском огороде не сталкивался — просто потому, что сад довольно маленький и хорошо просматривается. Но зато Аптекарский огород — это излюбленное место для свадеб и фотосессий в Москве. И в ближайшее время мы запускаем фотопроект, в рамках которого у нас можно будет устроить фотосессию в стиле ретро — от XVIII до XX веков. В Аптекарском огороде можно будет сделать соответствующую эпохе прическу, нанести макияж, подобрать одежду — и все это в уникальном природном окружении.

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Отели с крылатыми постояльцами

© Дмитрий Булгаков

— Аптекарский огород — это не только флора и фауна, но еще и место, удивительно насыщенное разнообразными культурными событиями. У нас проходит около 200 концертов в год в самых разных жанрах, от джаза до классики. С 2011 года у нас действует собственный театр, где мы уже поставили восемь спектаклей. В Аптекарском огороде есть бесплатные курсы ораторского мастерства и образовательные лекции для пенсионеров, а ботанические выставки постоянно чередуются с художественными. Список можно продолжать долго, но именно бесконечное разнообразие событий делает наш сад таким популярным среди посетителей.

© Дмитрий Булгаков

— Вы говорили, что в Аптекарском огороде не используются современные строительные материалы. А как обстоит дело с современными технологиями — их тоже нет?

— Нет, почему же! У нас, к примеру, есть газонокосилки-роботы. Они паркуются в специальных боксах, подзаряжаются — потом косят траву на заданном участке и сами возвращаются в свои боксы на зарядку. Кроме того, мы уже несколько месяцев тестируем очень любопытную установку — она перерабатывает отходы ресторанов. Ее недавно разработали в ОАЭ, и она в будущем может найти применение и в Москве, и по всей России. В основе ее работы — термофильные бактерии, похожие на тех, которые живут в горячих источниках. При температуре около 60 градусов они довольно быстро превращают пищевые отходы, бумажные салфетки и деревянные зубочистки в гранулы, похожие на растворимый кофе. А сами эти гранулы потом можно использовать в качестве удобрений.

— Что нового появилось в Аптекарском огороде в этом году? И что планируется сделать в ближайшее время?

— Мы каждый год создаем много ландшафтно-ботанических экспозиций — скажем, недавно закончили Альпийский бельведер (горку) с коллекцией альпийских растений, среди которых самое известное, конечно же, эдельвейс — Leontopodium alpinum. Во всей красе бельведер можно будет увидеть весной. Сейчас мы работаем над садом с коллекцией растений Дальнего Востока, ключевым элементом этой экспозиции будет большой грот. В планах — создание экспозиций растений Сибири, Алтая и других регионов России. Кроме того, в этом году мы запустили демонстрационный компостный двор, где можно увидеть, как червячки превращают органические отходы в плодородный субстрат. Еще один наш проект — гостиничная сеть отелей для насекомых (вроде Hilton): это небольшие домики, расставленные по территории Аптекарского огорода. Там насекомые могут укрыться от непогоды, переночевать или даже перезимовать.

© Дмитрий Булгаков

— В Аптекарском огороде развешаны строгие предупреждения — не сходить с тропинок, не трогать экспонаты и так далее. А есть ли в огороде такие растения, которые трогать можно и нужно?

— В этом году мы как раз запустили вторую очередь Сенсорного сада, где растут самые разные душистые растения — тимьян, розмарин, шалфей, лимон, помидоры… И растут они как раз для того, чтобы посетители их трогали и нюхали. Но в этом саду существует еще и специальная тактильная зона — это не только сад: дети здесь могут ходить босиком по разным поверхностям — шишкам, древесной коре, песку и камням разных размеров. Есть у нас и многоуровневая песочница, где поиграть с песком могут не только дети, но и взрослые. Это — лишь некоторые из тех идей, которые мы воплотили в жизнь. И впереди у нас много планов, так что Аптекарский огород еще не раз удивит своих посетителей.

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