РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 сен. До конца текущего года в подмосковном Домодедове появится новый мост на трассе М-4 «Дон», объездная дорога вокруг квартала №3 и подъездная дорога к кварталу №4 в микрорайоне Южный, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«Уже завершено строительство первой части нового путепровода через М4 «Дон», выполнен демонтаж старого моста. Скоро завершится строительство нового моста, окончание работ планируется на IV квартал этого года (2019 года – ред.). Кроме того, начали строительство объездной дороги в микрорайоне Южный вокруг жилого квартала №3 и подъездной дороги к жилому кварталу №4. Срок окончания строительства – IV квартал 2019 года», – говорится в сообщении.

Работы проводятся в рамках реализации крупных областных и федеральных проектов дорожного строительства.