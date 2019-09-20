РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 сен. В Балашихе прошел Московский областной семинар для трудовых мигрантов по проблемам социальной адаптации и культурной интеграции в современное российское общество, в мероприятии приняли участие более 50 человек, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В семинаре, который состоялся в пятницу в МФЦ городского округа при поддержке администрации и общественной палаты Балашихи, приняли участие трудовые мигранты из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Молдовы, представители и лидеры общественных объединений и диаспор.

«В 10 муниципалитетах Подмосковья проходит серия семинаров для трудовых мигрантов, которые проводит управление по социальным коммуникациям Московской области. В Балашихе мероприятие проходит во второй раз. В нем приняло участие более 50 человек», – сказал организатор семинара Тимур Янокаев.

Он добавил, что так как трудовых мигрантов достаточно много, нужно обеспечить их достоверной информацией в области миграционного законодательства, образования и добровольного медицинского страхования, чтобы им потом можно было спокойно трудиться, а не попадать в сложные жизненные ситуации, которые потребуют много финансовых вложений и нервов.

Эксперты мероприятия Марина Павлова, Наталья Рыжова, и Николай Оськин рассказали участникам семинара о миграционном законодательстве, образовании, истории, культуре России, а также о добровольном медицинском страховании (ДМС), юридическом сопровождении трудовых отношений, обучали азам финансовой грамотности.

Трудовые мигранты получили разъяснения по использованию патента, заключению трудовых договоров, ответственности работодателей при найме на работу трудовых мигрантов, тестированию на знание русского языка, узнали зачем и кому нужен полис ДМС, какие нужны документы для его оформления.

Во время встречи эксперты представляли передовые практики по совершенствованию миграционной политики в ходе реализации стратегии государственной национальной политики в Московской области.

Также в ходе семинара специалисты были готовы оказать персональную юридическую консультацию и ответили на вопросы. В завершение семинара участники поблагодарили организаторов за эффективность и полезность обучающего мероприятия.