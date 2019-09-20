РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 сен. До конца текущего года в подмосковном Домодедове установят 2 870 метров пешеходных ограждений в рамках программы безопасности дорожного движения, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«По программе безопасности дорожного движения до конца 2019 года в городском округе Домодедово будет установлено 13 светофоров, 2 870 метров пешеходных ограждений и 23 искусственных неровности», – говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности на дорогах и снижения тяжести последствий ДТП в Московской области реализуется комплексная программа повышения безопасности дорожного движения. В нее включены мероприятия по обустройству пешеходных переходов, искусственного освещения, установке барьерного и пешеходного ограждений, светофоров, а также другие мероприятия.

Также в Домодедове регулярно проходят межведомственные комиссии по безопасности дорожного движения. Благодаря им снижается количество погибших на дорогах. В 2018 году по сравнению с 2017 годом – с 48 до 31.