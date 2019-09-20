РИАМО - 20 сен. В столице вечером в пятницу образовались многокилометровые пробки, загруженность движения оценивается в восемь баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы наблюдаются на внутренней стороне МКАД на западе и северо-западе, на юго-востоке, на внешней стороне – на юго-западе.

Практически полностью стоят Третье транспортное и Садовое кольца. На центральных улицах возле Кремля образовались крупные пробки, местами скорость движения составляет всего 2 километра в час.

Сильно загружены также Волоколамское, Ленинградское шоссе, Рязанский проспект, Люблинская улица, Варшавское шоссе, Балаклавский проспект, Профсоюзная улица, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Кутузовский проспект, Звенигородское шоссе.

К 19 часам пробки составят семь баллов, к 20 часам – пять баллов. Свободными дороги станут после 21 часа, когда дорожная загруженность будет оцениваться в три балла.