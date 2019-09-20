РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 20 сен. В подмосковных Котельниках 21 сентября пройдет день чистоты в рамках всемирной акции «Сделаем!2019», говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Акция зародилась в Эстонии в 2008 году, когда 50 тысяч волонтеров за 5 часов собрали 10 тысяч тонн отходов. «Сделаем!» в России – это гражданский проект, целью которого является объединение общества, власти, СМИ и бизнеса в одну команду для очистки страны от мусора и сохранения устойчивой чистоты.

«21 сентября в 11:00 состоится акция «Сделаем!2019», приуроченная ко Дню чистоты. В городском округе Котельники организаторами выступают сотрудники библиотеки и администрации города. Уборка пройдет с раздельным сбором отходов: стекло, металл и пластиковые бутылки отвезут на переработку», – говорится в сообщении.

Принять участие в акции сможет любой желающий, с собой рекомендуется брать теплую непромокаемую одежду, удобную закрытую обувь, термос с чаем или бутылку с водой, перекус. Весь необходимый инвентарь будет выдан на месте.

Место сбора – вход в парк на улице 1-й Покровский проезд, напротив дома №62.