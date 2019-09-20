РИАМО - 20 сен. Павел Устинов, осужденный по делу о применении насилия в отношении сотрудника ОМОНа на несогласованной акции протеста 3 августа в Москве, вышел из следственного изолятора, сообщил РИАМО ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по столице Иван Мельников.

Ранее Мосгорсуд принял решение об изменении меры пресечения Устинову на подписку о невыезде.

«Мне со ссылкой на руководство СИЗО сообщили о том, что Павел Устинов уже освобожден из СИЗО», - сказал Мельников.

Тверской суд столицы признал Устинова виновным в применении насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в Москве. По версии следствия, он сопротивлялся при задержании и вывихнул плечо силовику. Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Сам Устинов отрицает вину. Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на законность приговора 26 сентября.

По материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». Устинов якобы активно сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча.