РИАМО – 20 сен. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе всероссийского форума о городской среде «Среда для жизни», который проходит в Великом Новгороде, посоветовал чиновникам больше мечтать, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Надо мечтать. Даже если решения воплотятся в жизнь не сегодня, а завтра», — сказал Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что мечтать нужно, в первую очередь, при принятии решений в сфере развития городов.

Он также обратил внимание на недооценку потенциала развития городов, приведя в пример застройку взлетной полосы аэропорта в Великом Новгороде.

Форум «Среда для жизни» проходит с 19 по 21 сентября. Участники обсуждают тренды в области архитектурных преобразований городского ландшафта, практики управления городами и мегаполисами в эпоху цифровизации, а также роль государства в жизни города.