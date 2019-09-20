РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 20 сен. Анастасия Костеневич из Домодедова заняла третье место в соревнованиях по настольному теннису на чемпионате Европы для людей с ограниченными возможностями, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«С 16 по 21 сентября в шведском Хельсенборге проходит чемпионат Европы для спортсменов с ограниченными возможностями. В одиночном женском разряде Анастасия Костеневич из городского округа Домодедово стала бронзовым призером соревнований по настольному теннису!» – говорится в сообщении.

Анастасия занималась настольным теннисом с детства. В 2013 году она завершила спортивную карьеру и начала работать по специальности экономиста. В том же году произошла автомобильная катастрофа. После длительного процесса лечения и реабилитации Анастасия долго не занималась спортом. На возобновлении тренировок настояла ее мать и по совместительству тренер Лилия Костеневич.

В марте нынешнего года Анастасия стала двукратной чемпионкой России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.